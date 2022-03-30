Илон Маск назвал три вещи, которые приведут к вымиранию человечества

Глава SpaceX Илон Маск назвал три вещи, которые, по его мнению, могут привести к вымиранию человечества, пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Илон Маск, беседуя с бизнесменом Матиасом Депфнером, выделил три проблемы. Первая - повсеместное снижение рождаемости. У самого предпринимателя восемь детей.

"Я провел много времени, говоря о рождаемости. Это может быть самой большой угрозой для будущего человеческой цивилизации", - добавил Илон.

Вторая причина, как считает Маск, заключается в искусственном интеллекте. Инженер убежден, что за этой сферой нужно следить особо внимательно, потому что она изучена лишь поверхностно. Никто не знает, смогут ли машины действительно восстать и убить людей, как будто в фантастическом фильме.

Третья проблема, не менее важная, - религиозный экстремизм. При этом Маск отметил, что самая большая надежда на будущее - город на Марсе.

"Я был бы счастлив, если бы у людей был город на Марсе, потому что тогда вероятная продолжительность жизни всего человечества была бы намного больше", - сказал он.