В Помпеях для патрулирования взяли на службу робота-собаку

Администрация археологического комплекса Помпеи (Италия) взяла на службу робота-собаку Spot от компании-производителя Boston Dynamics для патрулирования в ночное время. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, робота планируют использовать вместо охранников для осмотра улиц древнего города. С помощью камер и датчиков робот будет транслировать видеоизображения на сайт комплекса. Кроме того, Spot планируют отправлять в вырытые расхитителями туннели, которые опасны для доступа сотрудников Помпеи.

Робот способен проникать даже в небольшие пространства, собирать и записывать данные.