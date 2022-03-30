https://news.day.az/world/1448692.html В Помпеях для патрулирования взяли на службу робота-собаку - ФОТО - ВИДЕО
В Помпеях для патрулирования взяли на службу робота-собаку - ФОТО - ВИДЕО
Администрация археологического комплекса Помпеи (Италия) взяла на службу робота-собаку Spot от компании-производителя Boston Dynamics для патрулирования в ночное время. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как уточняется, робота планируют использовать вместо охранников для осмотра улиц древнего города. С помощью камер и датчиков робот будет транслировать видеоизображения на сайт комплекса. Кроме того, Spot планируют отправлять в вырытые расхитителями туннели, которые опасны для доступа сотрудников Помпеи.
Робот способен проникать даже в небольшие пространства, собирать и записывать данные.
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