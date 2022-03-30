В Германии заявили, что продовольственная безопасность страны обеспечена

Продовольственная безопасность в Германии в настоящее время обеспечена, однако цены на определенные продукты вырастут. Об этом в среду на брифинге в Берлине заявил представитель министерства продовольствия и сельского хозяйства страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Надежность поставок продовольствия в Германии гарантирована. С некоторыми товарами, такими как пшеница, у нас высокий уровень самообеспечения", - отметил представитель Минсельхоза. Однако некоторые продукты, по его словам, подорожают. Отчасти это связано с повышением цен, например, на минеральные удобрения и электроэнергию.

Вместе с тем представитель министерства заметил, что озвучивать ценовые прогнозы сейчас было бы несерьезно. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в контакте с представителями отрасли", - подытожили в Минсельхозе.

Что касается государственной помощи, то, как сказал представитель ведомства, правительство ФРГ недавно представило второй пакет помощи. "В зависимости от того, как будут развиваться события в Украине, федеральное правительство примет дальнейшие меры", - заключили в Минсельхозе.