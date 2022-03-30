Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив очередной раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле и вопрос перехода на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе переговоров собеседники обсудили вопросы, связанные с обеспечением "безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя".

Касаясь темы перехода на рубли при оплате российского газа, российский президент и канцлер ФРГ договорились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

"Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран", - указано в сообщении.