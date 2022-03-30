Зеленский проинформировал Байдена о ходе переговоров РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре рассказал президенту США Джо Байдену, как идут переговоры России и Украины. Об этом сообщается в опубликованном в среду релизе Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Байден со своей стороны сообщил Зеленскому, что намеревается направить в Украину помощь в размере $500 млн.