https://news.day.az/world/1448723.html Зеленский проинформировал Байдена о ходе переговоров РФ и Украины
Зеленский проинформировал Байдена о ходе переговоров РФ и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре рассказал президенту США Джо Байдену, как идут переговоры России и Украины. Об этом сообщается в опубликованном в среду релизе Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, Байден со своей стороны сообщил Зеленскому, что намеревается направить в Украину помощь в размере $500 млн.
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