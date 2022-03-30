ООН об итогах переговоров России и Украины

ООН намерена и дальше работать над тем, чтобы переговоры России и Украины завершились успехом, заявил на брифинге в среду на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Ведутся ряд дискуссий и переговоров. Мы продолжаем продвигать успех этих переговоров", - сказал он.

Дюжаррик также поблагодарил "усилия Турции в этой связи" и выразил надежду, что все озвученные по итогам стамбульских переговоров договоренности "преобразовались в конкретные действия на земле".