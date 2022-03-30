Задержан глава МЧС Армении

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян задержан.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Комитет по противодействию коррупции.

Пилоян накануне был вызван на допрос в Антикоррупционный комитет в рамках расследования уголовного дела. При этом статус Пилояна не уточнялся, однако в рамках расследования уголовного дела уже есть задержанные. По данным СМИ, речь идет о коррупционных сделках при приеме на работу в МЧС.