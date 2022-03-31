США вывели корабли из Черного моря

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что военно-морские силы (ВМС) США выведены из Черного моря. Это решение ведомство приняло из-за ситуации на Украине, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым... Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил", - объяснил Кирби решение Пентагона журналистам.

Кирби отметил, что ему нечего анонсировать о том, "когда американские корабли вернутся в Черное море".