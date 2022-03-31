Переговоры России и Украины возобновятся в режиме онлайн

Переговоры украинской и российской делегаций в онлайн-формате возобновятся 1 апреля.

Об этом в Телеграмме сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

Арахамия отметил, что, по его мнению, возникла необходимость встречи лидеров двух государств.

"На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас нужна встреча лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужен более согласованный проект договора", - сказал Арахамия.

Он пообещал, что для встречи на самом высоком уровне участники переговорного процесса сделают все возможное.

"За неделю мы наработаем, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран", - отметил Арахамия.

В то же время, по его словам, украинская сторона будет настаивать, чтобы подобная встреча состоялась не на территории России или Беларуси.