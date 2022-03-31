Основные работы на месте крушения Boeing в Китае завершены

Основную часть поисково-спасательных работ на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая завершили. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава канцелярии авиационной безопасности Управления гражданской авиации КНР Чжу Тао, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В настоящее время ключевые поисково-спасательные работы в основном завершены", - рассказал он.

По словам Чжу Тао, по мере того как поисково-спасательные работы подходят к концу, специалисты переходят к следующему этапу - техническому анализу, а также изучению собранной информации и непосредственному расследованию катастрофы.

Глава канцелярии авиационной безопасности заявил, что отчет о предварительных результатах расследования завершат в течение 30 дней с момента аварии. Полный отчет обнародуют только по завершении расследования.

Напомним, Boeing 737 рухнул в уезде Тэн округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На тот момент в самолете находилось 132 человека, среди них было и девять членов экипажа.

После катастрофы компания Boeing начала собирать данные о крушении. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации спасательных работ.

Замглавы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун 26 марта заявил, что все находящиеся на борту признаны погибшими.