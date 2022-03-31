Два грузовых вагона сошли с рельсов в России

Два пустых грузовых железнодорожных вагона сошли с рельсов в Приморском крае. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как уточняется, пострадавших нет, однако задерживаются пригородные пассажирские поезда.

ЧП произошло в среду, 30 марта, в 21:17 по московскому времени на станции Тихоокеанская однопутного электрифицированного участка Мыс Астафьева - Находка.

Для устранения последствий был задействован восстановительный поезд станции Партизанск. Причины происшествия устанавливаются.

В связи с инцидентом ожидаются задержки трех пригородных поездов: Тихоокеанская - Партизанск; Мыс Астафьева - Партизанск; Партизанск - Мыс Астафьева.

Как уточняется, доставка пассажиров на участке Находка - Мыс Астафьева планируется автобусами.