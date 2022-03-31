Два грузовых вагона сошли с рельсов в России - ВИДЕО
Два пустых грузовых железнодорожных вагона сошли с рельсов в Приморском крае. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как уточняется, пострадавших нет, однако задерживаются пригородные пассажирские поезда.
ЧП произошло в среду, 30 марта, в 21:17 по московскому времени на станции Тихоокеанская однопутного электрифицированного участка Мыс Астафьева - Находка.
Для устранения последствий был задействован восстановительный поезд станции Партизанск. Причины происшествия устанавливаются.
В связи с инцидентом ожидаются задержки трех пригородных поездов: Тихоокеанская - Партизанск; Мыс Астафьева - Партизанск; Партизанск - Мыс Астафьева.
Как уточняется, доставка пассажиров на участке Находка - Мыс Астафьева планируется автобусами.
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