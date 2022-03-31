В Шанхае парализован крупнейший в мире порт

Международная торговля сейчас находится под угрозой. Десятки контейнеровозов не могут попасть в крупнейший в мире порт Шанхая из-за масштабного локдауна, который местные власти ввели в связи со вспышкой COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Морская гавань частично заблокирована. И это уже вызвало серьёзные проблемы. Порт работает на треть своей мощности. Доступ к нему ограничен, склады закрыты, а логистические операторы уже перенаправляют грузы в альтернативные точки.

Это приводит к росту стоимости транспортировки. Заблокирован из-за карантина и центр китайской грузовой авиалогистики - аэропорт Пудун. С введением локдауна авиакомпании начали сокращать рейсы в воздушную гавань. Двухэтапный карантин продлится до 5-го апреля.