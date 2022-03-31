Таксисты вышли на митинги во Франции

По информации France Press, несколько сотен таксистов Парижа и соседних департаментов собрались перед зданием Министерства экономики и финансов, протестуя из-за роста цен на топливо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Акция организована Национальной федерацией такси и профсоюзом "Объединенные арендаторы такси". Митингующие требуют вернуть НДС на топливо на уровне 5,5% - сейчас 10% - ввести плавающий налог на внутреннее потребление энергоносителей и помочь с переходом на электромобили.

Представитель профсоюза Паскаль Шаллита рассказал журналистам: "Раньше я каждый день тратил на бензин 20 евро, теперь я трачу 35, это на 450 евро в месяц больше".

Акции протеста также прошли в других городах Франции.