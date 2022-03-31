Энергокризис поставил под угрозу достижение целей Европы

Глобальные выбросы углерода в энергетическом секторе в 2021 году выросли до рекордного уровня. Восстановление после пандемии привело к увеличению спроса, поэтому коммунальные предприятия начали переходить на уголь на фоне энергокризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Ember, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно анализу лондонского аналитического центра по климату, выбросы от выработки электроэнергии выросли на семь процентов по сравнению с 2020 годом, что является самым большим увеличением с 2010 года. Эта тенденция может продолжиться и в 2022 году, поскольку страны переходят на уголь - самое экологически "грязное" ископаемое топливо - на фоне высоких цен на газ.

Переход к более "грязному" ископаемому топливу поставил под угрозу достижение целей Европы по сокращению выбросов, чтобы предотвратить последствия глобального потепления. Предполагается, что ископаемое топливо в энергетическом секторе заменят возобновляемые источники, однако события на территории Украины вынуждают Европу обращаться к любым энергетическим ресурсам, а такие страны, как Индия, стремятся использовать больше собственного угля на фоне высоких мировых цен.

Производство солнечной и ветровой энергии выросло в совокупности на 17 процентов в 2021 году, что также стало первым случаем, когда на эти источники пришлось не менее 10 процентов мирового производства электроэнергии. Выработка электроэнергии за счет сжигания угля в 2021 году выросла более чем на четыре процента по сравнению с 2019 годом.

Данные показывают, что большая часть увеличения угольной энергетики и выбросов приходится на Азию. В Европе возобновляемые источники энергии стали заменять газовую, а не угольную генерацию, тем самым подрывая планы регионы по отказу от загрязняющего окружающую среду топлива.