Сбежавший страус не поделил перекрёсток с велосипедисткой

Необычное дорожное происшествие, участие в котором приняли сбежавшая птица и местная жительница на велосипеде, было запечатлено камерой наружного наблюдения на перекрёстке улиц в городе Ранчо (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина).

Как передает Day.Az со ссылкой на Rai77, пернатый бегун сбежал от своего хозяина и сбил попавшуюся на пути велосипедиску, которая получила травму руки и была отправлена в больницу.

Позже полицейские поймали страуса и забрали его соплеменника у местного жителя, устроившего незаконный заповедник возле своего жилища. Обе птицы были переданы в местный зверинец.

Страусы, как известно, не умеют летать, но могут бегать со скоростью до 70 километров в час.

Остаётся неизвестным превышала ли эта птица ограничение скорости, которое в Аргентине обычно составляет 40 км/ч в жилых районах и 60 км/ч в городских.