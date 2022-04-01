«Макдоналдс» заподозрили в причинении вреда планете

Крупнейшую корпорацию в сфере быстрого питания "Макдоналдс" заподозрили в причинение вреда планете. По данным отчета Report Brasil, компания имеет отношение к вырубке лесов в Бразилии и тропических лесах Амазонки. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отчете указываются несколько случаев, когда коров с ранчо, которое появилось в результате незаконной вырубки леса, перевозили между фермами, чтобы скрыть их происхождение. Затем животных отправляли на скотобойни, принадлежащие компаниям, которые поставляют продукцию "Макдоналдс".

В отчете говорится о скотобойнях JBS в бразильских городах Джуина и Джура. Они покупали скот в 2018 и 2019 годах у владельца ранчо, который перед продажей передал животных из собственности, на которую распространяется эмбарго природоохранного надзора, в собственность без надзорного статуса. Затем скотобойня поставляла мясо в "Макдоналдс". Reporter Brasil утверждает, что поменьшей мере пять других владельцев ранчо, в период с 2017 по 2020 года, использовали аналогичные стратегии передачи животных.