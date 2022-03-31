США решили пойти на новые меры из-за нехватки нефти

Администрация США решила пойти на новые меры из-за нехватки нефти, изучая возможность выделения из стратегических запасов по одному миллиону баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, общий объем нефти, которую планируется высвободить из хранилищ, может достичь 108 миллионов баррелей. Такое решение американское руководство может принять в целях борьбы с ростом цен на бензин и сокращением поставок энергоносителя на фоне ситуации вокруг Украины.