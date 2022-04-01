Американки лишатся миллионов долларов из-за мужчин

Американки теряют деньги из-за неравной оплаты труда. По данным правительства США, за каждый доллар, заработанный мужчиной, женщины зарабатывают только 83 цента. В итоге, убытки американок к моменту выхода на пенсию составляют 1,6 миллиона долларов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование Центра американского прогресса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ежегодные потери в доходе оцениваются в 10 435 долларов, к моменту выхода на пенсию - 417 тысяч долларов. Если бы женщины могли разместить эти накопления на пенсионном счете, к 65 годам их доход составил 1,6 миллиона долларов. С еще большей дискриминацией сталкиваются женщины, принадлежащие к этническим меньшинствам - темнокожие теряют до 976 800 долларов ежегодно, или 3,8 миллиона долларов потенциальных пенсионных сбережений, латиноамериканки - 1,2 миллиона долларов ежегодно или 4,5 миллиона к моменту выхода на пенсию. "Для очень многих женщин этот гендерный разрыв в оплате труда действует как виртуальный налог", - сказала директор Совета по гендерной политике Белого дома Дженнифер Кляйн.

Гендерный разрыв касается не только оплаты труда, но и самой пенсии. По данным Управления социального обеспечения, средняя пенсия для мужчин в возрасте 65 лет и старше в 2019 году составила 17 374 доллара. Для женщин того же возраста размер ежемесячного пособия ниже: 13 505 долларов - разница в 22 процента. Кроме того, женщины в среднем живут дольше мужчин, а значит, разрыв в доходах со временем, проведенным на пенсии, только увеличивается.

Некоторые признаки указывают на то, что разрыв в оплате труда будущих поколений может сократиться или даже исчезнуть. Анализ Pew Research Center показал, что молодые женщины в 22 городах, включая Нью-Йорк и Вашингтон, зарабатывают как минимум столько же, сколько мужчины. Однако женщины чаще проигрывают карьерную гонку, потому что им необходимо заботиться о детях - декретные отпуска редко способствуют повышению по службе.

В марте президент США Джо Байден подписал указ о сокращении неравенства в зарплатах по признаку пола, расы и этнической принадлежности для государственных служащих. Подписание документа приурочено ко Дню равной оплаты труда.