Богатые китайцы нашли новую страну для хранения денег

Богатые китайцы активно переводят свои активы в Сингапур. О том, что они нашли новую страну для хранения денег сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сингапур был выбран богатыми китайцами благодаря наличию многочисленной китайской общины, говорящей на одном языке и программе получения инвесторами постоянного места жительства (ПМЖ). Также в список плюсов входит отсутствие как налога на прирост капитала и дивиденды, так и проблем с перемещениями из-за коронавируса.

Наиболее часто при переводе средств в Сингапур состоятельные китайцы создают семейные офисы. Они представляют собой частные компании, которые занимаются инвестициями и управлением капиталом. В Сингапуре для создания семейного офиса требуются активы на сумму не менее пяти миллионов долларов. По данным Национального совета по экономическому развитию, в 2020 году в стране насчитывалось около 400 таких компаний. Согласно оценке опрошенных CNBC местных фирм, оказывающих помощь в создании семейных офисов в Сингапуре, с того времени их количество увеличилось на сотни единиц.

По словам основателя занимающейся бухгалтерским учетом и корпоративными услугами компании Jenga Айрис Сюй, за последние 12 месяцев количество запросов о создании семейного офиса в Сингапуре удвоилось. Большинство заявлений поступает от жителей Китая или уехавших из него людей.

"Богатые китайцы считают, что в Китае есть множество возможностей разбогатеть, но они не уверены, безопасно ли им оставлять там деньги", - заявила Сюй. По словам директор Bayfront Law в Сингапуре Райана Лина, в материковом Китае существует жесткий контроль за движением капитала. Установленный Государственным управлением иностранной валюты лимит в размере 50 тысяч долларов в иностранной валюте в год ограничивает способность жителей КНР выводить деньги из страны. По данным CNBC в КНР насчитывается 626 миллиардеров, на первом месте находятся США с 724 миллиардерами.

Согласно данным Лина, большинство желающих перевести активы в Сингапур владеют приносящим доход бизнесом за пределами материковой части Китая или ранее вывели средства в Гонконг. "Такого рода тенденция началась после беспорядков в Гонконге в 2019 году, когда многие китайцы задумались о безопасности активов", - заявил он.

В 2021 тенденция усилилась после подавления образовательной отрасли и выступления председателя КНР Си Цзиньпина об "общем процветании". В своей речи он призвал ограничить "чрезмерные" доходы. Для многих богатых китайцев оказалось важным наличие в Сингапуре программы для инвесторов, позволяющей подать заявление на получение ПМЖ после вложения в экономику страны не менее 2,5 миллиона сингапурских долларов (около 1,8 миллиона долларов США). Также на выбор инвесторов из КНР повлияло наличие введенных в их стране ограничительных мер из-за коронавируса.