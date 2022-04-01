https://news.day.az/world/1448795.html Лось устроил погоню за собаками на крыльце частного дома - ВИДЕО
Камера безопасности, установленная во дворе частного владения, находящегося в небольшом населённом пункте Никиски (полуостров Кенай, штат Аляска, США) зафиксировала неравное противостояние, в ходе которого троица четвероногих питомцев тщетно пыталась спастись в жилище.
Лось устроил погоню за собаками на крыльце частного дома - ВИДЕО
Несколько четвероногих питомцев, вступившие в перепалку с лесным зверем, попытались спастись в жилище, но юная хозяйка не впустила глупых псов в помещение, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Камера безопасности, установленная во дворе частного владения, находящегося в небольшом населённом пункте Никиски (полуостров Кенай, штат Аляска, США) зафиксировала неравное противостояние, в ходе которого троица четвероногих питомцев тщетно пыталась спастись в жилище.
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