Массовое ДТП в России

Более двух десятков автомобилей столкнулись на федеральной трассе под Тюменью. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дорожный инцидент произошел в половину восьмого утра по местному времени на дороге Р-404 "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск".

По данным дорожной службы, столкнулись 22 автомобиля, ехавших в сторону Тюмени. Причина массового ДТП - метель с сильным ветром и несоблюдение дистанции. По предварительной информации, два человека пострадали.