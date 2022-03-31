https://news.day.az/world/1448812.html Массовое ДТП в России - ВИДЕО
Массовое ДТП в России - ВИДЕО
Более двух десятков автомобилей столкнулись на федеральной трассе под Тюменью. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Дорожный инцидент произошел в половину восьмого утра по местному времени на дороге Р-404 "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск".
По данным дорожной службы, столкнулись 22 автомобиля, ехавших в сторону Тюмени. Причина массового ДТП - метель с сильным ветром и несоблюдение дистанции. По предварительной информации, два человека пострадали.
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