https://news.day.az/world/1448827.html Кризис в Тунисе: президент объявил о роспуске парламента - ВИДЕО
Кризис в Тунисе: президент объявил о роспуске парламента - ВИДЕО
Президент Туниса Каис Саид объявил о роспуске Собрания народных представителей после того, как 120 депутатов из 217 провели заседание по видеосвязи и проголосовали за отмену чрезвычайных полномочий главы государства несмотря на то, что работа парламента была приостановлена президентским декретом восемь месяцев назад, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Президент обвинил народных избранников, в частности умеренную исламистскую партию "Ан-Нахда" ("Партия Возрождения"), в попытке заговора против безопасности и институтов страны.
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