Брифинг Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупные базы горючего в Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск в Донбассе", - отметил он.

Уничтожение БЛА

ВС РФ с начала проведения специальной военной операции в Украине уничтожили 341 беспилотный летательный аппарат (БЛА), 1 815 танков и 195 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ, сообщил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1 815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 689 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Средствами ПВО российских Воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Работа авиации

Российская военная авиация за ночь уничтожила 52 военных объекта Украины, в том числе один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 южнее населенного пункта Изюм, заявил генерал-майор.

"В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники", - сказал он.