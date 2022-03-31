Отчет Генштаба ВС Украины

С начала полномасштабной российской спецоперации в Украине, 24 февраля, потери личного состава ВС РФ составляют 17,5 тыс.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские войска также потеряли 614 танков, 1 тыс. 735 боевых бронированных машин, 311 артиллерийских систем, 96 РСЗО, 54 средства ПВО, 135 самолетов, 131 вертолет, 1 тыс. 201 единицу автомобильной техники, 7 кораблей и катеров, 75 цистерн с ГСМ, 83 беспилотника оперативно-тактического уровня, 22 единицы спецтехники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.