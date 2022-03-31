Турция ведет работу по организации новой встречи глав МИД России и Украины

Турция ведет работу по организации новой встречи министров иностранных дел России и Украины. Об этом сообщил в четверг глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "А хабер", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На переговорах в Стамбуле был достигнут значительный прогресс, однако на данном этапе мы не видим реализации на земле результатов, которые были объявлены по итогам встречи в Стамбуле, - отметил министр. - Встреча между Россией и Украиной может пройти на более высоком уровне, на уровне глав МИД, в ближайшие одну - две недели". "Мы работаем над этим, я разговаривал по этой теме вчера с [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым и [министром иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой. Лавров находится с визитом в Китае и Индии, Кулеба - на западе", - сказал Чавушоглу.

Турция не собирается отправлять в Украину своих военных, сообщил Чавушоглу.

"Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. А комментарии, что Турция отправит своих солдат, не соответствуют действительности", - подчеркнул он.