Китай вводит санкции против американских чиновников

Китай введет визовые ограничения для некоторых американских чиновников в качестве ответной реакции на аналогичные ограничения Вашингтона, передает в четверг телеканал CGTN слова представителя МИД Китая Вана Вэньбиня, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Китай примет взаимные визовые санкции в отношении чиновников США после того, как Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских правительственных чиновников", - сообщает CGTN.

21 марта Госдепартамент США опубликовал заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором он сообщал, что США примут меры в отношении китайских чиновников, несущих ответственность, как считают в Вашингтоне, за репрессивные действия против различных меньшинств.

"Сегодня мы накладываем визовые ограничения на чиновников КНР, которые, как мы верим, несут ответственность или причастны к политике или действиям, направленным на подавление религиозных и духовных деятелей, членов групп этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, профсоюзных активистов, организаторам гражданского общества и мирных протестующие в Китае и за его пределами", - заявил Блинкен.