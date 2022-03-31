Путин подписал указ о призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно указу, в Вооруженные силы (ВС) России призовут 134,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Отмечается, что призыв пройдет в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года.