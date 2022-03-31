Главу МЧС Армении обвинили во взятке

Главе МЧС Армении Андранику Пилояну предъявлено обвинение во взятке, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Министр задержан в рамках уголовного дела о получении должностными лицами МЧС взяток в крупном и особо крупном размере, злоупотреблении должностным положением, хищении и других преступлениях.

По данным следствия, Пилоян в 2022 году получил крупную взятку при посредничестве своего советника за действия в пользу сотрудничающей с министерством компании.

Представлено ходатайство об аресте Пилояна. Еще восемь фигурантов дела уже арестованы, десять сотрудников МЧС отпущены под подписки о невыезде.