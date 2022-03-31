https://news.day.az/world/1448932.html Главу МЧС Армении обвинили во взятке
Главу МЧС Армении обвинили во взятке
Главе МЧС Армении Андранику Пилояну предъявлено обвинение во взятке, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Министр задержан в рамках уголовного дела о получении должностными лицами МЧС взяток в крупном и особо крупном размере, злоупотреблении должностным положением, хищении и других преступлениях.
По данным следствия, Пилоян в 2022 году получил крупную взятку при посредничестве своего советника за действия в пользу сотрудничающей с министерством компании.
Представлено ходатайство об аресте Пилояна. Еще восемь фигурантов дела уже арестованы, десять сотрудников МЧС отпущены под подписки о невыезде.
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