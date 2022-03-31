Стрельба в McDonald's в Нидерландах

Полиция Нидерландов задержала 32-летнего мужчину в связи со стрельбой в ресторане сети McDonald's в городе Зволле. Об этом сообщили в четверг в правоохранительных органах страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подозреваемый явился с повинной в участок в городе Девентер", - информировали стражи порядка в Twitter. Он подозревается в причастности к инциденту, однако его точная роль в настоящее время устанавливается.

В среду вечером вооруженный человек вошел в ресторан McDonald's в Зволле и открыл стрельбу, в результате которой погибли два человека. По данным местных СМИ, оба являлись влиятельными бизнесменами турецкого происхождения. Во время инцидента в заведении находилось достаточно много людей, они дают свидетельские показания. Несколько семей с детьми обратились за психологической помощью.