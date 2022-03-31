Цель Турции - скорейшая организация встречи президентов России и Украины - Эрдоган
Наша цель - скорейшая организация встречи президентов России и Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, сопровождавшим его во время визита в Узбекистан.
По словам Эрдогана, он решительно настроен в вопросе новой беседы с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Наша цель - скорейшая организация встречи президентов России и Украины. Об этом я четко скажу обоим лидерам", - подчеркнул президент.
Эрдоган выразил надежду на то, что удастся согласовать дату встречи президентов России и Украины.
"Мы готовы предоставить необходимую площадку. Основываясь на доверии, которое испытывают Путин и Зеленский к Турции, надеемся на позитивный исход", - подчеркнул он.
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