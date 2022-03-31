Цель Турции - скорейшая организация встречи президентов России и Украины

Наша цель - скорейшая организация встречи президентов России и Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, сопровождавшим его во время визита в Узбекистан.

По словам Эрдогана, он решительно настроен в вопросе новой беседы с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Наша цель - скорейшая организация встречи президентов России и Украины. Об этом я четко скажу обоим лидерам", - подчеркнул президент.

Эрдоган выразил надежду на то, что удастся согласовать дату встречи президентов России и Украины.

"Мы готовы предоставить необходимую площадку. Основываясь на доверии, которое испытывают Путин и Зеленский к Турции, надеемся на позитивный исход", - подчеркнул он.