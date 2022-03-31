В Китае задумались о создании «поезда судного дня»

В Китае изучают возможность создания поезда, который будет постоянно перемещать по стране часть ядерного арсенала, сообщает британская The Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Юго-западного университета Цзяотун, передает Day.Az.

Отмечается, что такие исследования могут сигнализировать о том, что КНР, модернизируя свое вооружение, изучает новые методы ведения войны.

Поясняется, что поскольку поезд всегда находится в движении, его сложнее найти и уничтожить, поэтому запуск ракеты "с рельс" является тактически более разумным. Кроме того, разветвленная железнодорожная сеть Китая составляет порядка 40 тысяч километров.

Согласно некоторым данным, в 2015 году Китай проводил мобильные испытания запуска с железной дороги ракеты "Дунфэн-41" (DF-41). Но сведения, что КНР уже создала пусковую платформу для межконтинентальных баллистических ракет, отсутствуют.