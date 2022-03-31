Эрдоган о позиции Украины по вопросу вступления в ЕС

Украина не заняла жесткую позицию по вопросу членства в НАТО. Не думаю, что она будет крайне настойчива в вопросе вступления в ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, сопровождавшим его во время визита в Узбекистан.

Президент также сообщил, что скептически относится к вопросу вступления Украины в ЕС.

"Потому что многие страны ЕС, за исключением ряда государств, должны более серьезно отнестись к заявке Киева. В то же время, по имеющейся информации, президент России воспринял тему членства Украины в ЕС позитивно. В ходе беседы [с Путиным] я постараюсь услышать это от него лично, что позволит сделать более четкий анализ", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция может стать одной из стран-гарантов с точки зрения обеспечения безопасности Украины.