Гигантская яхта миллиардера прибыла во Владивосток

Одна из крупнейших в мире яхт пришвартовалась у берегов Владивостока. Путь из Индийского океана в Тихий занял около трёх недель. Наконец, судно российского миллиардера Алексея Мордашова, который попал под западные санкции, прибыло в порт Приморья.

Как передает Day.Az, 140-метрового гиганта встретил корр. ИА PrimaMedia.

Желающих первыми увидеть Nord в приморской столице оказалось не так уж много - судно здесь ждали два дня назад. Но счастливчики, оказавшиеся на морском вокзале в 11.00, с удовольствием сделали парочку эксклюзивных кадров.

Шестипалубный Nord входит в пятерку самых больших яхт, принадлежащих россиянам, и занимает 10-ое место в мировом рейтинге. Судно вмещает в себя до 40 гостей и имеет большой бассейн, джакузи, спа-салон, кинотеатр, пляжную зону, две вертолетные площадки и не только. Стоимость яхты - не менее 300 млн долларов. Состояние владельца Алексея Мордашова ранее оценивалось в 29,1 млрд долларов.