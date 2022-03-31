Цена дизельного топлива в Испании бьет новый рекорд

Средняя цена дизельного топлива в Испании впервые превысила стоимость бензина и достигла нового рекордного показателя. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, средняя цена литра бензина в королевстве выросла до €1,818, что представляет собой увеличение на 0,28% по сравнению с прошлой неделей. В случае с дизельным топливом стоимость составила €1,837 за литр, а рост - 2,26%.

Ранее власти Испании заверили, что добьются снижения в королевстве цены на топливо. В частности, правительство пообещало скидку в размере не менее 20 центов за литр. Тем не менее некоторые заправочные станции на фоне этого решили повысить стоимость топлива.