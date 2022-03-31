Росатом заявил о наличии ресурсов для строительства АЭС "Аккую" в Турции без инвесторов

Госкорпорация Росатом обладает необходимыми ресурсами для строительства первой в Турции атомной электростанции (АЭС) "Аккую", если сторонние инвесторы не войдут в проект.

Об этом сообщили в четверг в госкорпорации "Росатом" в ответ на просьбу прокомментировать утверждения американского агентства Bloomberg о том, что санкции в отношении РФ "усложняют строительство" АЭС на юге республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Финансирование проекта обеспечивается российской стороной в необходимом объеме для текущей стадии реализации проекта. На сегодняшний день российская госкорпорация "Росатом" владеет 100% долей в проекте и имеет право продать долю до 49% как одному инвестору, так и нескольким компаниям, в рамках права, закрепленного Межправсоглашением. К поиску и выбору партнеров, совместно с которыми будем строить и эксплуатировать станцию мы подходим очень аккуратно, внимательно и взвешено. При этом Росатом обладает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для успешной реализации проекта даже в том случае, если сторонние инвесторы не войдут в проект на приемлемых для нас условиях", - подчеркнули в госкорпорации.

В Росатоме сообщили, что производство и доставка оборудования для будущей первой в Турции АЭС "Аккую" идет в соответствии с графиком.

"Госкорпорация "Росатом", АО АККУЮ НУКЛЕАР и другие предприятия российской атомной отрасли - участники проекта сооружения АЭС "Аккую" - продолжают реализовывать проект, выполняя условия Межправсоглашения между Россией и Турцией и контрактные обязательства российской стороны в полном объеме. Это в том числе касается поставки необходимого оборудования. Производство и доставка оборудования для будущей станции идет в соответствии с графиком. В частности, в марте этого года на площадку сооружения АЭС "Аккую" были доставлены основные компоненты турбоустановки для Блока №1 АЭС "Аккую": статор, ротор турбогенератора и цилиндр низкого давления", - отметили в госкорпорации.

В Росатоме заявили, что строительство АЭС "Аккую" идет активными темпами, проект вплотную подошел к пиковому этапу строительства.