https://news.day.az/world/1449068.html Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры РФ и Украины
Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры РФ и Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Обсуждены итоги прошедших в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Президент Эрдоган подтвердил свое предложение организовать встречу лидеров России и Украины в Турции.
Глава турецкого государства отметил, что итоги встречи в Стамбуле придали значительный импульс процессу, осуществляемому с целью прекращения войны и установления мира в Украине
Ранее сообщалось, что в 20:00 по турецкому времени ожидается телефонный разговор президентов Турции и Украины.
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