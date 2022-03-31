Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены итоги прошедших в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

Президент Эрдоган подтвердил свое предложение организовать встречу лидеров России и Украины в Турции.

Глава турецкого государства отметил, что итоги встречи в Стамбуле придали значительный импульс процессу, осуществляемому с целью прекращения войны и установления мира в Украине

Ранее сообщалось, что в 20:00 по турецкому времени ожидается телефонный разговор президентов Турции и Украины.