США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефти

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня я одобрил высвобождение из стратегического запаса 1 млн баррелей нефти в день на протяжении последующих шести месяцев", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

По словам американского президента, это самый большой объем высвобождения нефти из стратегического запаса США в истории.

При этом Байден, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что точно не знает, насколько принимаемые его администрацией меры позволят снизить цены на нефть.

"Насколько снизятся цены - никто этого не знает", - сказал он.

Президент добавил, что во многом это будет зависеть от того, сколько нефти из стратегических запасов согласятся использовать союзники США. Он предположил, что они могли бы выделить 30-50 млн баррелей.