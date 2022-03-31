Франция арестовала вертолеты Алишера Усманова

Американское издание Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов утверждает, что французские власти задержали два вертолета, принадлежащих российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Монако также ввело экономические санкции против России, идентичные принятым в большинстве европейских стран, запустило процедуру заморозки активов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Два вертолета - Airbus EC-175 с регистрационным номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с регистрационным номером M-DLBA - задержали в Ле Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно", - говорится в сообщении на сайте журнала.

По данным издания, оба летательных средства ранее были зарегистрированы на британском острове Мэн, однако 3 марта их "сняли с регистрации".

Отмечается, что вертолет M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, а воздушное судно M-DLBA - компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.