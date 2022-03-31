Госдеп вновь призвал американцев покинуть Россию и Украину

Американские граждане, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны, призвал на регулярном брифинге в четверг глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <...>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину", - сказал он.

Прайс добавил, что соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для граждан США за рубежом.