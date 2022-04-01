Совет ООН по правам человека осудил принятие односторонних санкций

Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 49-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций, осудив их использование в качестве средства политического и экономического давления.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, за соответствующую резолюцию, одобренную в четверг на заседании, проголосовали 27 стран из 47, в том числе Россия, Китай и Индия, тогда как 14 государств, включая США, страны Евросоюза, Великобританию и Украину, выступили против, а шесть делегаций при голосовании воздержались.

В резолюции говорится, что СПЧ решительно осуждает продолжающееся одностороннее применение "некоторыми державами" санкций "в качестве средства давления, в том числе политического и экономического", с целью воспрепятствовать осуществлению странами "права свободно и самостоятельно принимать решения". Совет "настоятельно призывает все государства прекратить принятие, сохранение или осуществление" не соответствующих международному праву и Уставу ООН "односторонних принудительных мер", включая меры "с экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия для торговых отношений". В резолюции говорится, что действующие односторонние санкции должны быть отменены, поскольку они противоречат Уставу ООН.

СПЧ высказался за создание в ООН "беспристрастного и независимого механизма" для жертв санкций, который занимался бы вопросами правовой защиты. Он призвал все государства сотрудничать со спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека. Сейчас на этом посту работает эксперт из Белоруссии Елена Довгань.

За документ проголосовали 27 стран, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Венесуэлу, Индию, Китай и Кубу. Против высказались 14 государств, в том числе США, страны - члены ЕС, Великобритания, Япония, Республика Корея и Украина. Шесть стран при голосовании воздержались.

Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. 49-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 28 февраля по 1 апреля.