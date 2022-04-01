Россия передала контроль над Чернобыльской АЭС Украине

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что Киев сообщил агентству, что российские силы якобы передали контроль над ЧАЭС украинскому персоналу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, заявление Гросси распространила пресс-служба МАГАТЭ.

"Сегодня Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что российские силы, которые контролируют Чернобыльскую АЭС с 24 февраля, в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу", - отметил Гросси, заявление которого распространила пресс-служба МАГАТЭ.

Украина, по утверждению гендиректора агентства, также сообщила, что на площадке Чернобыльской АЭС все еще находятся российские силы.

Подтверждения этой информации от российской стороны нет.

Гросси в четверг прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками, которые состоятся в пятницу утром. Ранее на этой неделе Гросси посетил Украину, где провёл переговоры с украинскими чиновниками и посетил Южно-Украинскую АЭС. На переговорах речь идёт об оказании МАГАТЭ помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины на фоне военной операции России.