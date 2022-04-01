В ВОЗ рассказали какие штаммы коронавируса ныне встречаются редко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штаммы "омикрон" и "дельта" в группу "ныне циркулирующих" вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность, тогда как "альфа", "бета" и "гамма" отнесены к группе "прежде циркулировавших" штаммов.

Об этом сообщили в женевской штаб-квартире ВОЗ, пояснив, что деление на две группы обусловлено тем, что "альфа", "бета" и "гамма" сейчас встречаются крайне редко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пять штаммов коронавируса - "омикрон", "дельта", "альфа", "бета" и "гамма" - ВОЗ относит к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (VOC). "За последние шесть месяцев произошло существенное снижение циркуляции вызывающих обеспокоенность вариантов "альфа", "бета" и "гамма", - отметили в штаб-квартире ВОЗ. - За последние 90 дней практически не было сообщений о секвенировании этих вариантов". Поэтому эксперты ВОЗ по эволюции SARS-CoV-2 на совещании 7 марта распределили штаммы категории VOC на две группы. В группу "ныне циркулирующих" включены "омикрон" и "дельта", а "альфа", "бета" и "гамма" отнесены к группе "прежде циркулировавших".

Штаммы категории VOC легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения, пояснили в организации.

Дельта-штамм был включен в категорию VOC в мае 2021 года, "омикрон" - в ноябре того же года, "альфа" и "бета" - в декабре 2020 года, а "гамма" - в январе 2021-го.