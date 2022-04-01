ЦБ РФ определил режим спецсчетов для расчетов за газ с иностранными покупателями

Банк России с 1 апреля установит режим банковских счетов типа "К" для расчетов с иностранными покупателями за газ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ЦБ.

Как отметили в банке, кредитные организации будут открывать счета для иностранных покупателей по их заявлениям. Средства в иностранной валюте за газ будут направлены на банковский счет типа "К".

Для продажи валюты средства покупателя списываются с его валютного счета, затем происходит конвертация в соответствии с указом президента РФ от 31 марта 2022 года, а по итогам конвертации средства в рублях зачисляются на банковский счет типа "К" в рублях.

Ранее Центробанк выпустил рекомендацию для кредитных организаций, в которой посоветовал скорректировать подходы к купле и продаже валюты юридическим лицам.

Из документа следует, что банкам рекомендовано установить различные курсы в зависимости от клиента. Так, компании-импортеры, приобретающие валюту для осуществления расчетов по зарубежным контрактам, обязаны приобретать ее по максимально выгодному курсу, чтобы тот не отличался от биржевого более чем на два рубля.