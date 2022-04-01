Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства

Президент США Джо Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для наращивания производства материалов, используемых в электрических батареях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня я подписываю директиву для укрепления нашей экономики чистой энергетики. Я намерен задействовать закон об оборонном производстве для того, чтобы обезопасить американские цепи поставок критических материалов, которые используются для батарей электромобилей и накопления возобновляемой энергии", - сказал он.

По словам президента, речь идет, в частности, о добыче лития, графита, никеля.

"Нам нужно прекратить нашу долгосрочную зависимость от Китая и других стран", - добавил Байден.