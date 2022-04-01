Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может получить Нобелевскую премию мира за свои усилия по поиску решения кризиса в Украине. Об этом говорится в статье журналистки Саскии ван Вестринен, опубликованной в голландской газете Algemeen Dagblad, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Журналистка цитирует в своем материале высказывания Эрдогана на встрече с украинской и российской делегациями перед их переговорами в Стамбуле: "Весь мир ждет хороших новостей. Мы готовы вам помочь".

"Если все получится, Эрдоган может почти получить Нобелевскую премию мира при своей нынешней позиции", - пишет ван Вестринен.

Благодаря своим дружественным отношениям как с Россией, так и с Украиной Турция находится в уникальном положении, и ее хвалят за стремление положить конец войне. Эрдоган недавно встретился с украинской и российской делегациями перед началом их переговоров в Стамбуле, которые обе стороны назвали "конструктивными".