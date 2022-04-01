Глыба льда рухнула на голову женщине в России

За секунды до происшествия мимо опасного места пробежал ребенок.

Глыба льда рухнула на голову женщине в Новосибирске, после чего ей потребовалась госпитализация. В Сети появилось видео момента обрушения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах горожанка идет по проспекту Маркса вдоль жилого дома. В какой-то момент сверху на нее обваливается подтаявший пласт снега. От удара женщина падает и так и остается лежать на земле.

ЧП произошло на глазах у других прохожих, в том числе детей. Следует отметить, что за секунды до происшествия мимо опасного места пробежал ребенок.