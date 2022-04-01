https://news.day.az/world/1449134.html Глыба льда рухнула на голову женщине в России - ВИДЕО
Глыба льда рухнула на голову женщине в России - ВИДЕО
За секунды до происшествия мимо опасного места пробежал ребенок.
Глыба льда рухнула на голову женщине в Новосибирске, после чего ей потребовалась госпитализация. В Сети появилось видео момента обрушения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах горожанка идет по проспекту Маркса вдоль жилого дома. В какой-то момент сверху на нее обваливается подтаявший пласт снега. От удара женщина падает и так и остается лежать на земле.
ЧП произошло на глазах у других прохожих, в том числе детей. Следует отметить, что за секунды до происшествия мимо опасного места пробежал ребенок.
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