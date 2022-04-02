В США обнаружили способ спасти водителей от смерти

В американском штате Калифорния 22 апреля в честь дня Земли начнут строить крупнейший в мире мост для животных, который станет способом спасения сотен водителей от смерти из-за столкновения с крупными зверями. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Служба национальных парков США решила построить мост после 20 лет исследований. Ее специалисты обнаружили, что дороги и стройка смертельно опасны для животных, которые пытаются перейти с одной стороны на другую. Ежегодно в США происходит от одного до двух миллионов столкновений транспортных средств с крупными животными, в результате которых более 2600 человек получают травмы и около 200 погибают. Кроме того, дороги приводят к созданию островков обитания, которые могут физически и генетически изолировать представителей дикой природы друг от друга.

Переход появится в городе Агура-Хиллз в районе гор Санта-Моника округа Лос-Анджелес. Животные будут пересекать по мосту оживленную десятиполосную автостраду US 101 - главное шоссе в Южной Калифорнии. Переход станет первым сооружением подобного рода в Калифорнии. За последние 40 лет их количество в США резко выросло практически с нуля до более чем тысячи. Лишь небольшое количество из них представляет собой конструкцию эстакады, подобную новому проекту в Калифорнии, - в основном это подземные переходы или туннели.

Мост позволит животным не только избежать столкновений с автомобилями, но и предоставит им больше места для прогулок в условиях разрастания городов. Именно оно привело к деградации среды обитания зверей и разрывам в миграционных коридорах, которые необходимы для спаривания, а также поиска пищи и жилья.

По мере повышения температуры в разных штатах США из-за климатического кризиса некоторым видам придется мигрировать в поисках более подходящих условий. Все более масштабные и непредсказуемые лесные пожары в Калифорнии также представляют большую угрозу для животных, которые нуждаются в путях спасения.

Новый переход позволит сохранить биоразнообразие по всему региону для будущих поколений и поможет спасти местную популяцию пум, которая находится под угрозой исчезновения. "Перед лицом экстремальных климатических воздействий как никогда важно, чтобы мы вместе работали над защитой нашего богатого природного наследия", - заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.