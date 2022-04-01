Талибы запретили женщинам летать без сопровождения мужчин

"Талибан" приказал афганским авиакомпаниям запретить женщинам летать без сопровождения родственника-мужчины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Женщинам не разрешается летать ни на внутренних, ни на международных рейсах без родственника-мужчины", - говорится в письме авиакомпании Ariana Afghan Airlines, направленном своим сотрудникам. Такой же приказ от талибов получила и компания Kam Air.

Анонимные источники рассказали Reuters, что с введением новых ограничений афганок, купивших авиабилеты, не допускают на рейсы. Неясно, касается ли указ иностранных граждан, однако, по данным France 24, на прошлой неделе афганскую женщину с американским паспортом не пропустили в самолет.