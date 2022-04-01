https://news.day.az/world/1449162.html Высшему руководству Евросоюза запретили въезд в Россию - ВИДЕО
Высшему руководству Евросоюза запретили въезд в Россию - ВИДЕО
В ответ на антироссийские санкции Москва расширила список представителей стран-членов ЕС и евроструктур, которым запрещается въезд на территорию Российской Федерации, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Ограничения распространены на высшее руководство Евросоюза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, "продвигающих антироссийскую политику". Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
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