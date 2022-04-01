Брифинг минобороны России

Средствами ПВО российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе украинский вертолет Ми-8 и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе: один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Корсунь-Шевченковского, Новомихайловское, в том числе один Bayraktar TB2 в районе Ваховки", - сказал Конашенков.

Как отметил официальный представитель МО РФ, вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 353 беспилотных летательных аппарата (БЛА), 1 839 танков и 202 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских вооруженных сил. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1 839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки РСЗО, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 711 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

В Минобороны добавили, что авиация ВКС РФ за сутки уничтожила 52 военных объекта Украины. "Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ", - сказал он.

Кроме того, вооруженные силы РФ высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили шесть объектов ВСУ, в том числе пять складов боеприпасов. "Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов", - заявил Конашенков.